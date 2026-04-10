A Canale il Miele del Roero incontra i sapori del territorio

L’Enoteca Regionale del Roero promuove per domenica 19 aprile 2026, presso la propria sede di Canale, una giornata speciale dal titolo “Il Miele del Roero incontra i sapori del territorio”, in programma dalle ore 10.00 alle 17.00 a ingresso libero.

L’iniziativa nasce con l’intento di dedicare attenzione a un prodotto di grande valore identitario come il miele, ponendolo al centro di un percorso di incontro e dialogo con altre produzioni del territorio. Un’occasione che l’Enoteca interpreta non solo come appuntamento di degustazione, ma anche come momento di riflessione e racconto attorno alla biodiversità del Roero, tema sempre più centrale nella valorizzazione del paesaggio agricolo, delle colture e delle filiere locali.

Nel corso della giornata saranno presenti alcuni produttori di miele, affiancati da un produttore di nocciole e da un produttore di lumache, a testimonianza di una ricchezza produttiva che nel Roero si esprime attraverso forme diverse ma accomunate da un forte legame con la terra, con la qualità artigianale e con la tradizione rurale.

Accanto al miele, il pubblico potrà incontrare anche altri sapori del territorio, in un percorso che coinvolge il vino del Roero, il formaggio e altre espressioni della gastronomia locale. L’Enoteca, nel suo ruolo di presidio e punto di riferimento per la promozione delle produzioni del territorio, proporrà naturalmente anche la possibilità di degustare i vini del Roero, creando un dialogo diretto fra il miele e una delle espressioni più rappresentative dell’identità collinare roerina.

L’iniziativa sarà arricchita da un pacchetto di assaggio dedicato al pubblico e da una mostra con postazione di racconto, pensata per accompagnare i visitatori alla scoperta del mondo del miele, delle sue caratteristiche, delle sue tipologie e del rapporto profondo che lega l’attività delle api alla salute dell’ambiente e alla varietà del paesaggio.

“Questa giornata – dichiara il Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero Marco Perosino – nasce dal desiderio di accendere i riflettori su un prodotto prezioso come il miele, che rappresenta molto bene la ricchezza e la delicatezza del nostro ambiente. Parlare di miele significa parlare di fioriture, di stagioni, di equilibrio naturale, e dunque di biodiversità. Il Roero è un territorio che sa esprimere grandi vini, ma anche molte altre eccellenze come la nocciola che meritano attenzione e racconto. Come Enoteca vogliamo valorizzare questo insieme di produzioni, mettendole in relazione fra loro e offrendo al pubblico un’occasione semplice ma significativa per conoscere da vicino il territorio attraverso i suoi sapori”.

Nel corso della giornata sarà inoltre proposta una promozione speciale: acquistando tre bottiglie di vino, il visitatore riceverà in omaggio un vasetto di miele da 500 grammi.

L’appuntamento si inserisce nel percorso con cui l’Enoteca Regionale del Roero continua a lavorare per promuovere non soltanto il vino, ma più in generale il patrimonio produttivo, agricolo e culturale del territorio, favorendo occasioni di incontro diretto con i produttori e momenti di conoscenza rivolti a residenti, appassionati e visitatori.