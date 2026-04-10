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Agricoltura, Bergesio (Lega): "Difendiamo nostri agricoltori da aumento costi fertilizzanti, Bruxelles cambi passo"
Cuneo, centrodestra convitato di pietra nel dibattito sulle elezioni amministrative 2027
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