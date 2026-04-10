CICLISMO / Per le due formazioni della Vigor Cycling Team Piasco sarà un fine settimana impegnativo

Esordienti e allievi a tutta. Un intenso fine settimana attende le due formazioni della Vigor Cycling. Domani i primi, guidati dal direttore sportivo Michele Ancona, che per la circostanza potrà avvalersi anche della collaborazione dell'ex professionista Simone Olivero, cresciuto tra le fila del club presieduto da Claudio e Silvio Mattio, prenderanno parte alla gara a cronometro in programma a Valmadrera nel lecchese. E domenica 12 il team resterà in Lombardia per cimentarsi nella corsa bresciana di Nave.

In precedenza, il fine settimana pasquale non aveva fermato le velleità agonistiche di Davide Avidano e Jacopo Altare impegnati in una doppia trasferta toscana a Ponte a Egola nel pisano e Calenzano nel fiorentino. Al cospetto del meglio del settore, maglie tricolori e top del ranking nazionale compresi, i due hanno gareggiato da protagonisti. Il combattivo Davide Avidano tentando la fuga, il velocista Jacopo Altare classificandosi in ottava e in nona posizione rispettivamente nello sprint delle due gare suddette.

Martedi scorso invece, i gruppi si sono riuniti per una pedalata nel saluzzese volta anche a gratificare due sponsor del sodalizio. Dalla new entry Eviso Giro, specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas per tutte le tipologie di utenti, i ragazzi sono stati omaggiati di materiale ciclistico (borracce), proseguendo quindi per visitare anche la Canavese Comfortable, azienda esperta in impianti di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo di ventilazione meccanica controllata a basso impatto ambientale e ad alto rendimento energetico.

Come annunciato, anche gli allievi sono attesi da un doppio probante test nel week-end. Domani, pilotati dai diesse Salvatore Cirlincione e Gianfranco Lantermino, saranno al via della cronoscalata varesina da Brusimpiano ad Ardena, e 24 ore dopo rimarranno nella provincia per prendere parte alla competizione prevista a Lonate Ceppino, nelle terre care a Claudio Chiappucci.