L’Étape Piemonte: ultimi giorni per iscriversi alla quota agevolata e vivere la magia del Tour de France

Ultimi giorni per approfittare della quota agevolata a 50 euro per L’Étape Piemonte, in programma il 31 maggio a Entracque. L’offerta è valida fino al 30 aprile, dopodiché la tariffa salirà a 75 euro: il momento giusto per iscriversi è adesso.

La quota di iscrizione comprende, oltre alla partecipazione all’evento, la maglia tecnica ufficiale, i ristori lungo il percorso, l’assistenza tecnica e il pasta party finale, la medaglia finisher.

Un invito a vivere la magia del Tour de France

La quota di 50 euro è un invito aperto a tutti. Si tratta di un impegno significativo dell’organizzazione per promuovere un modello di eventi inclusivo: offrire la qualità di una manifestazione ispirata alle tappe del Tour de France a un prezzo accessibile. Un’occasione per cicloamatori e famiglie di partecipare non solo a una gara, ma a una vera festa su due ruote.

L’atmosfera degli eventi L’Étape Italy richiama in modo fedele quella del Tour de France grazie all’utilizzo delle maglie ufficiali di classifica (gialla, pois, verde, bianca), alla presenza del villaggio evento, alla segnaletica ufficiale lungo il percorso e agli allestimenti di partenza e arrivo. Le classifiche dedicate, il palco e gli spazi animati completano un contesto che permette ai partecipanti di vivere l’esperienza di una vera tappa del Tour, anche dal punto di vista organizzativo e scenografico.

Condizioni speciali dedicate ai team e pacchetti VIP

L’Étape Italy ha previsto agevolazioni dedicate ai team, pensate per valorizzare la partecipazione di squadre e gruppi strutturati e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

I team che raggiungono almeno 10 iscritti potranno beneficiare di:

Borraccia ufficiale Tour de France Official Experience per ogni atleta

Presentazione ufficiale del team sul palco, come nelle competizioni professionistiche

Supporto organizzativo per la ricerca di strutture alberghiere e soluzioni di pernottamento

Per i team che prenderanno parte a entrambe le manifestazioni del circuito L’Étape Italy 2026 è inoltre previsto un omaggio speciale: una maglia gialla ufficiale autografata.

Le convenzioni team sono attivabili tramite iscrizione collettiva con codici personalizzati, scrivendo a: registration@letapeitaly.it

Sono inoltre disponibili pacchetti VIP pensati per chi desidera vivere l’evento in modo ancora più esclusivo. Il pacchetto include 1 partecipazione con Cena di Gala, partenza in griglia VIP, parcheggio riservato, accesso alle aree VIP del villaggio Expo e maglia ufficiale dell’evento, per un’esperienza completa dentro l’atmosfera L’Étape Italy.

Con due eventi, due territori iconici e il format ufficiale del Tour de France, L’Étape Italy 2026 si conferma un appuntamento di riferimento per il ciclismo amatoriale nazionale e internazionale.

Link iscrizioni: https://letapeitaly.it/iscriviti-ora/