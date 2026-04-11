BASKET / Incredibile rimonta per l'Olimpo Alba a 30 secondi dalla fine

La giovane Olimpo compie un incredibile recupero negli ultimi 4 minuti (2-13 di parziale) e sbanca Rivarolo col canestro di Rosa a 30 secondi dalla fine! Arriva così il primo successo ai playout per le aquile biancorosse.

L’inizio sembra mettere la gara in discesa: 1-13 a metà frazione. Poi i locali iniziano a segnare a ripetizione dall’arco e si riportano in carreggiata all’intervallo: 38-43.

La terza frazione è un vero incubo per gli albesi, che subiscono un canestro dopo l’altro e non riescono a frenare l’inerzia di Rivarolo, che segna 31 punti nel periodo e si porta sul 69-63 all’ultimo mini break. Nella frazione conclusiva i locali allungano e si trovano sul +9 a 4 minuti dal termine (81-72). I biancorossi sembrano spacciati, ma con pressione a tutto campo, iniziano a recuperare alcuni palloni preziosi e inizia la disperata rimonta che vale il -1 a un minuto dalla fine (83-82). Rivarolo sbaglia e sul ribaltamento di fronte Alba ha la prima palla del sorpasso, Rosa riceve in ritmo e segna il sorpasso quando mancano 30 secondi: 83-84! Nastasi subisce fallo (1/2 in lunetta) e Rivarolo spreca un fallo subito a 2 secondi dalla fine con uno 072. Vince l’Olimpo 83-85 e centra la prima fondamentale vittoria nei playout!

Serviva centrare i due punti e sono arrivati, pur soffrendo, ma lottando di squadra con ognuno che ha provato a dare il proprio contributo. Si ritorna in campo in trasferta, a Fossano, venerdì 17 aprile per un’altra sfida di fuoco.

Usac Rivarolo BK 2009 - Olimpo Alba Mercatò: 83-85 (22-24; 16-19; 31-20; 14-22)

Rivarolo: Comoglio, Noascon Fragno, Battaglia 7, Chiartano 7, Astegiano 17, Pucci 12, Tuberosa 10, Bragante 7, Amerio 23, Cattero, Ferrera, Grimaldi. All: Ferraris.

Olimpo: Moschini 8, Nardin 3, Rosa 7, Schellino, Orrù, Iudicello 14, Coucourde 3, Nicola A. 7, Occelli 17, Nastasi 21, Nicola S., De Carolis 5. All: Schinca – Biglia.

