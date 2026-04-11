A.C.Bra, la società precisa: "Nessuna festa organizzata da noi nella serata del 30 maggio 2025"

Nuova nota ufficiale dell'AC Bra in seguito alla notizia del rinvio a giudizio di tre ex tesserati giallorossi che avrebbero abusato sessualmente di una ragazza nella notte tra il 30 ed il 31 maggio dello scorso anno.

La società ha voluto precisare come in quella data non abbia organizzato alcuna festa per celebrare la promozione della squadra, smentendo, di fatto, diverse ricostruzioni giornalistiche.

LA NOTA DELL'A.C.BRA

"L’Associazione Calcio Bra in riferimento alle notizie pubblicate (da ieri, venerdì 10 aprile 2026) su alcuni organi di informazione che vedono protagonisti tre ex tesserati​ e in aggiunta al comunicato stampa ufficiale pubblicato ieri alle 13,12 rende noto e precisa che: nella serata di venerdì 30 maggio 2025 a Bra, il club presieduto da Giacomo Germanetti non ha organizzato alcun tipo di evento/festa/aperitivo/cena per celebrare la promozione in Serie C".