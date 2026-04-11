Presunta violenza sessuale di tre ex giocatori dell’A.C. Bra: “Difendere sport, legalità, dignità delle donne e immagine della città”

Una notizia, quella della presunta violenza sessuale avvenuta a Bra e compiuta da tre ex giocatori della squadra di calcio cittadina, che ha profondamente scosso la città.

E' in corso il processo, che stabilirà fatti ed eventuali responsabilità. Ma le reazioni non mancano. E adesso arriva quella della minoranza in seno al consiglio comunale cittadino, intervenuto sulla vicenda con questa breve nota, a firma di Francesco Racca, Massimo Somaglia, Carlo Patria, Davide Tripodi, Giuliana Mossino, Sergio Panero.

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La notizia, riportata dai media locali e nazionali, relativa a una presunta violenza sessuale che vedrebbe coinvolti alcuni calciatori dell’A.C. Bra nella passata stagione, ha suscitato in noi profonda preoccupazione.

Nel pieno rispetto dei ruoli, dei tempi e dei principi di garanzia, chiediamo all’Amministrazione di seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, in particolar modo per ciò che attiene il procedimento giudiziario.

I valori dello sport, della legalità e, in particolare, il rispetto della dignità delle donne, costituiscono un riferimento imprescindibile la cui difesa è e rimarrà una priorità assoluta.

In ragione di ciò, chiediamo che il Sindaco valuti ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti, affinché l'immagine della Città possa venire tutelata e salvaguardata nei modi più adeguati.