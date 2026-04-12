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Cronaca | 12 aprile 2026, 12:28

Incidente sulla Torino-Savona, traffico bloccato e code all'altezza dello svincolo per Cuneo

La dinamica è in fase di accertamento. Il sinistro è avvenuto al chilometro 54 tra il bivio A6/A33

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Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 aprile, sull'autostrada A6,  in direzione di Torino. 

Nei pressi dello svincolo per Cuneo, per dinamiche in fase di accertamento, si è verificato un violento scontro tra due autovetture. 

Il sinistro si è verificato verso le 11.30, al chilometro 54+000 tra il bivio A6/A33 Cuneo e Fossano in direzione Torino, causando il blocco del traffico e la formazione di lunghe code.

Sul posto è stato richiesto l'intervento del personale sanitario del 118 e della Polizia Stradale. 

Non si segnalano persone ferite.

AP

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