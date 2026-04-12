Incidente sulla Torino-Savona, traffico bloccato e code all'altezza dello svincolo per Cuneo

Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 aprile, sull'autostrada A6, in direzione di Torino.

Nei pressi dello svincolo per Cuneo, per dinamiche in fase di accertamento, si è verificato un violento scontro tra due autovetture.

Il sinistro si è verificato verso le 11.30, al chilometro 54+000 tra il bivio A6/A33 Cuneo e Fossano in direzione Torino, causando il blocco del traffico e la formazione di lunghe code.

Sul posto è stato richiesto l'intervento del personale sanitario del 118 e della Polizia Stradale.

Non si segnalano persone ferite.