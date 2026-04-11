Del Grande resta in carcere, indagata per favoreggiamento un'amica di Angera

Elia Del Grande resta in carcere a Varese: lo ha deciso il Gip dopo l'interrogatorio di ieri nel quale l'autore della strade dei fornai del 1998 a Cadrezzate ha negato di aver aggredito e rapinato al cimitero di Lentate a Sesto Calende, la 69enne proprietaria della Fiat 500 a bordo della quale Del Grande è stato fermato dai carabinieri a Varano Borghi.

Il 50enne è accusato non solo di rapina ma anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Proseguono intanto le indagini degli inquirenti per ricostruire come e con chi Del Grande abbia trascorso i giorni della fuga tra Pasqua e la cattura di mercoledì avvenuta a Varano Borghi e come dal Piemonte abbia raggiunto il Varesotto.

Secondo quanto riferisce l'Ansa, la procura di Alba ha aperto un'indagine a carico di amica di vecchia data di Del Grande, residente ad Angera che lo avrebbe prelevato in Piemonte e accompagnato in provincia di Varese.

