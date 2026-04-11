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Cronaca | 11 aprile 2026, 16:05

Del Grande resta in carcere, indagata per favoreggiamento un'amica di Angera

La decisione del Gip è arrivata stamattina. L'indagata è accusata di aver prelevato Del Grande in Piemonte per accompagnarlo nel Varesotto

Del Grande resta in carcere, indagata per favoreggiamento un'amica di Angera

Elia Del Grande resta in carcere a Varese: lo ha deciso il Gip dopo l'interrogatorio di ieri nel quale l'autore della strade dei fornai del 1998 a Cadrezzate ha negato di aver aggredito e rapinato al cimitero di Lentate a Sesto Calende, la 69enne proprietaria della Fiat 500 a bordo della quale Del Grande è stato fermato dai carabinieri a Varano Borghi. 

Il 50enne è accusato non solo di rapina ma anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Proseguono intanto le indagini degli inquirenti per ricostruire come e con chi Del Grande abbia trascorso i giorni della fuga tra Pasqua e la cattura di mercoledì avvenuta a Varano Borghi e come dal Piemonte abbia raggiunto il Varesotto. 

Secondo quanto riferisce l'Ansa, la procura di Alba ha aperto un'indagine a carico di amica di vecchia data di Del Grande, residente ad Angera che lo avrebbe prelevato in Piemonte e accompagnato in provincia di Varese. 
  

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Redazione

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