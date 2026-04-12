PALLAPUGNO / Serie B: Speb e Castiati Neivese in vetta a punteggio pieno

Sorprese e conferme nella seconda giornata della Serie B di pallapugno. Colpo esterno della Prodeo Chiusavecchia sul campo di San Pietro del Gallo: la formazione di Grasso, dopo un avvio equilibrato (3-2), prende il controllo del match imponendosi con autorità per 3-9 sul Centro Incontri Us Gallese di Dutto, grazie a una pressione costante che manda in difficoltà i padroni di casa. Primo punto stagionale anche per il Valle Bormida di Scarzello, che supera 9-5 l’Alusic Merlese di Alessandria al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio nel primo tempo, chiuso sul 4-4, prima dell’allungo decisivo nella ripresa.



Vittoria per la Benese, corsara a Dogliani in casa della Virtus Langhe di Piccardo: sotto 5-3 all’intervallo, Rey e compagni ribaltano il risultato fino al 6-9 conclusivo. Successo interno, invece, per la Fbc Sabbiature Augusto Manzo che, a Santo Stefano Belbo, piega l’Officine Pesce Bubbio di Gatto al termine di una gara dai due volti: dal 2-0 per i padroni di casa si è arrivati fino al 3-6 per gli ospiti con la successiva e definitiva remuntada di Gatti e compagni fino al 9-6.

In vetta però sorridono la Speb di Daziano e la Castiati Neivese di Vigna: grazie ai successi esterni, rispettivamente contro il Pieve di Teco di Seno per 5-9 e la Castiglia Costruzioni Bormidese di Levratto per 8-9, le due formazioni restano al comando della classifica a punteggio pieno, confermandosi protagoniste assolute del campionato. Turno di riposo per gli Amici del Castello di Gerini.



Seconda giornata

Centro Incontri Us Gallese-Prodeo Chiusavecchia 3-9

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Officine Pesce Bubbio 9-6

Virtus Langhe-Benese 6-9

Valle Bormida-Alusic Merlese 9-5

Pieve di Teco-Speb 5-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Castiati Neivese 8-9

Riposa: Amici del Castello

Classifica : Speb e Castiati Neivese 2; Prodeo Chiusavecchia, Fbc Sabbiature Augusto Manzo, Centro Incontri Us Gallese, Pieve di Teco, Benese, Alusic Merlese, Virtus Langhe e Valle Bormida 1; Officine Pesce Bubbio, Amici del Castello e Castiglia Costruzioni Bormidese 0.



Intanto, domenica prossima, via ai campionati di Serie A Banca d'Alba e C1.



Serie A Banca d’Alba - Prima giornata

Sabato 18 aprile ore 15

a Monticello d'Alba: IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva

a Dolcedo: Olivieri Opere Edili Duseu-Roero Isolamenti Canalese

a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole

Domenica 19 aprile ore 15

ad Alba: Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio



Serie C1 - Prima giornata

Sabato 18 aprile ore 15

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monticellese

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Don Dagnino

Sabato 18 aprile ore 16

a Bormida: Bormidese-Duseu

Domenica 19 aprile ore 15

a Gottasecca: Gottasecca-Subalcuneo

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole-Ricca

a Ceva: Ceva-Virtus Langhe