GINNASTICA / Serie C, arriva il podio per la Palladium di Ragusa con il prestito Sara Hadouz Cuneoginnastica

Si è chiusa oggi al PalaSport di Montevarchi la terza e ultima prova del Campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile, e a tenere alta la bandiera della provincia di Cuneo ci ha pensato un’atleta della Cuneoginnastica, Sara Hadouz scesa in pedana in prestito con i colori della Palladium di Ragusa. Una gara combattuta fino all’ultimo decimo.

Le ragazze della Palladium hanno lottato per il podio dall’inizio alla fine, conducendo una prova solida e pulita su tutti e quattro gli attrezzi. L’obiettivo inseguito da settimane era lì, a portata di mano ma sempre sfumato nelle precedenti prove: ed ecco arrivare un meritatissimo argento di giornata!! “Siamo molto soddisfatte, ci abbiamo sempre creduto”, raccontano le quattro ginnaste. “Hanno dato tutto, ci hanno provato in ogni attrezzo ed hanno raggiunto il loro obbiettivo” raccontano i tecnici.

Il risultato tecnico si intreccia con una storia ancora più grande. Quella di un prestito che ha unito due estremi d’Italia: Cuneo e Ragusa. Ragazze che vivono agli opposti della penisola e che, grazie a questo campionato, hanno condiviso allenamenti, trasferte, tensioni e sorrisi. Hanno trasformato una pedana in un luogo di incontro. È la ginnastica che insegna prima di tutto a cadere e rialzarsi, a contare i decimi ma a non misurare l’amicizia. È lo sport iniziato da piccolissime, che oggi restituisce esperienze che formano ben oltre il gesto tecnico: rispetto, sacrificio, collaborazione. Un ringraziamento va quindi a entrambe le società, Cuneoginnastica e Palladium Ragusa, che hanno creduto in questo progetto comune.

Il podio è arrivato doppio, l'argento di giornata e il bronzo di campionato .... oltre al risultato la consapevolezza di aver lottato unite, da Nord a Sud, ed anche questo è un risultato incredibilmente importante.