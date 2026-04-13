A Rifreddo due incontri gratuiti con la psicologa e sessuologa Ligeia Zauli

Parlare di sessualità non è solo una questione che riguarda adolescenti e scuole. È una responsabilità collettiva, educativa e relazionale che coinvolge l’intera comunità: genitori, educatori, adulti e giovani.

Con questo obiettivo nasce “Sessualità senza tabù. Parliamone davvero”, un momento formativo promosso da Giovani di Turno, che porterà a Rifreddo la psicologa esperta nel campo dell’educazione affettiva e sessuale Ligeia Zauli, per due incontri aperti e gratuiti dedicati alla comunità.

Gli appuntamenti si terranno presso il Rifreddo Landscape Lab (Via Provinciale 22, Rifreddo CN) l’11 e il 25 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, per parlare di protezione, esplorazione, piacere, consenso, pornografia e falsi miti.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’educazione alla sessualità non può essere delegata esclusivamente alla scuola o al web. In un tempo in cui internet e pornografia rappresentano spesso la principale fonte di informazioni per i più giovani, diventa fondamentale offrire spazi di confronto guidati, competenti e accessibili anche agli adulti.

L’educazione affettiva e sessuale, infatti, non riguarda soltanto la prevenzione o i rischi, ma anche la capacità di comunicare, costruire relazioni sane, comprendere il consenso, superare miti e tabù radicati nel tempo. È un percorso che coinvolge genitori ed educatori tanto quanto i ragazzi, perché per accompagnare è necessario prima comprendere.

Durante gli incontri verranno affrontati temi centrali come prevenzione e sicurezza, esplorazione e piacere, consenso, pornografia, miti e tabù, con uno stile diretto, chiaro e privo di moralismi. Sarà inoltre possibile porre domande in forma anonima attraverso una “Secret Box”, strumento pensato per permettere a chiunque di esprimere dubbi, curiosità o preoccupazioni in modo libero e protetto.

A guidare il percorso sarà Ligeia Zauli, psicologa, sessuologa, formatrice e divulgatrice, che si occupa di educazione affettiva e sessuale con un approccio concreto e accessibile, affrontando temi come piacere, consenso e pornografia senza giudizio e favorendo spazi di dialogo autentico.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per il territorio: un’occasione gratuita per confrontarsi con una professionista qualificata, approfondire tematiche complesse e rafforzare la capacità educativa della comunità nel suo insieme.

La partecipazione è gratuita e consigliata dai 16 anni in su, in relazione alla complessità dei temi affrontati.

Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite modulo di iscrizione disponibile sui canali social ufficiali di Giovani di Turno ETS.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti, interviste o materiali aggiuntivi.

Porgiamo cordiali saluti e vi ringraziamo in anticipo se vorrete indicarci l'eventuale pubblicazione del contenuto.