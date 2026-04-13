Al Teatro Borelli di Boves lo spettacolo "Operazione civile per la Resistenza"

La Scuola di Pace di Boves presenta Orazione civile per la Resistenza — Un viaggio nei luoghi dei partigiani, lo spettacolo-documentario di Daniele Biacchessi che racconta la memoria della Resistenza italiana attraverso teatro, musica e immagini. In programma il 17 aprile alle ore 21 al Teatro Borelli di Boves.

Lo spettacolo, in scena in versione solista dal 16 aprile 2011, ha attraversato quindici anni di rappresentazioni e oltre cinquecento repliche, molte delle quali svolte proprio nei luoghi della Resistenza: piazze, teatri, sale consiliari, chiese e memoriali. La performance unisce la parola scenica di Biacchessi alla musica, ai contenuti.

Orazione civile per la Resistenza è un viaggio nei luoghi della memoria che attraversa tappe simboliche della Liberazione. Lo spettacolo mette al centro la partecipazione come valore fondante della Resistenza e propone letture, testimonianze e musiche che rendono tangibile il legame tra passato e presente. Ogni rappresentazione è pensata come un atto civile che invita a raccontare la storia ai giovani e a mantenere viva la memoria collettiva.

Daniele Biacchessi è un giornalista, scrittore, autore e interprete di teatro, nonché direttore editoriale e promotore di progetti culturali legati alla memoria storica. È noto per i suoi libri d’inchiesta, spettacoli sul tema della Resistenza e per l’attività radiofonica, iniziata nel 1976 a Radio Popolare di Milano. Ha collaborato con testate e emittenti nazionali come RAI, Il Sole 24 Ore e altre. Dal 1999 è stato caporedattore di Radio24-Il Sole24Ore. Attualmente Daniele Biacchessi è direttore editoriale di Giornale Radio e direttore della webradio Radio On; è inoltre Presidente dell’Associazione Arci Ponti di memoria e responsabile della collana Contastorie di Jaca Book.