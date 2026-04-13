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Attualità | 13 aprile 2026, 06:48

Al Teatro Borelli di Boves lo spettacolo "Operazione civile per la Resistenza"

Un viaggio nei luoghi dei partigiani. Venerdì 17 aprile alle ore 21 a cura della Scuola di Pace per la regia di Daniele Biacchessi

Lo spettacolo si terrà al Teatro Borelli

Lo spettacolo si terrà al Teatro Borelli

La Scuola di Pace di Boves presenta Orazione civile per la Resistenza — Un viaggio nei luoghi dei partigiani, lo spettacolo-documentario di Daniele Biacchessi che racconta la memoria della Resistenza italiana attraverso teatro, musica e immagini. In programma il 17 aprile alle ore 21 al Teatro Borelli di Boves. 

Lo spettacolo, in scena in versione solista dal 16 aprile 2011, ha attraversato quindici anni di rappresentazioni e oltre cinquecento repliche, molte delle quali svolte proprio nei luoghi della Resistenza: piazze, teatri, sale consiliari, chiese e memoriali. La performance unisce la parola scenica di Biacchessi alla musica, ai contenuti. 

Orazione civile per la Resistenza è un viaggio nei luoghi della memoria che attraversa tappe simboliche della Liberazione. Lo spettacolo mette al centro la partecipazione come valore fondante della Resistenza e propone letture, testimonianze e musiche che rendono tangibile il legame tra passato e presente. Ogni rappresentazione è pensata come un atto civile che invita a raccontare la storia ai giovani e a mantenere viva la memoria collettiva.

Daniele Biacchessi è un giornalista, scrittore, autore e interprete di teatro, nonché direttore editoriale e promotore di progetti culturali legati alla memoria storica. È noto per i suoi libri d’inchiesta, spettacoli sul tema della Resistenza e per l’attività radiofonica, iniziata nel 1976 a Radio Popolare di Milano. Ha collaborato con testate e emittenti nazionali come RAI, Il Sole 24 Ore e altre. Dal 1999 è stato caporedattore di Radio24-Il Sole24Ore. Attualmente Daniele Biacchessi è direttore editoriale di Giornale Radio e direttore della webradio Radio On; è inoltre Presidente dell’Associazione Arci Ponti di memoria e responsabile della collana Contastorie di Jaca Book.

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