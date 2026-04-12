Il Lions Club Bra Host presente con una delegazione al Lions Day 2026 di Bordighera

Il Lions Day è la giornata della visibilità del Lions International, la più grande Organizzazione di Servizio Umanitario mondiale, fondata da Melvin Jones nel 1917.

L’obiettivo è promuovere la prevenzione sanitaria, la solidarietà e la cultura del volontariato, facendo conoscere sempre di più questa realtà formata da oltre 1,4 milioni di uomini e donne che hanno a cuore il “fare del bene” per il prossimo.

In Italia i soci sono circa 39mila, organizzati con 17 Distretti aggregati nel Multidistretto 108 Italy; il Distretto 108Ia3 comprende il Piemonte sud occidentale e la Liguria di ponente, con oltre 2mila soci in 71 Club.

Al primo posto dell’essere Lions c’è la presa di coscienza dei bisogni della gente, delle comunità e dell’intera umanità ed usare la propria intelligenza, le amicizie ed il proprio lavoro per soddisfarli.

“Light my Lions” è stato lo slogan del Lions Day di domenica 12 aprile a Bordighera, la manifestazione patrocinata dal Comune e organizzata dal Distretto 108Ia3, precisamente da Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Bordighera Capo Nero Host e il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, che hanno voluto far conoscere, in una giornata, i Lions, i loro service, con tante iniziative benefiche.

La città si è riempita di service significativi, di attività preziose e di immagini eloquenti, che hanno testimoniato la generosità nell’aiuto alla comunità che è alla base dei principi lionistici. L’evento ha attirato l’attenzione dei cittadini coinvolti dalla vivace atmosfera creata dai coloratissimi stand e dalle numerose proposte tra cui la colletta alimentare e la raccolta degli occhiali usati, con il pubblico che ha potuto rendersi conto di quanto l’operatività dei Lions sia essenziale per il territorio.

C’era davvero curiosità intorno alle attività informative e alle iniziative di sensibilizzazione su temi sociali, ambientali e giovanili, anche grazie alla presenza di diverse associazioni legate a tradizioni e alla tutela del territorio. Ciliegina sulla torta: la maglietta “Belin che Lions Day”, appositamente realizzata per l’occasione.

In questa giornata all’insegna della solidarietà e del servizio, in cui si è parlato, tra l’altro, del progetto “Un poster per la pace” e di un’iniziativa destinata a salvare le api e la biodiversità, ha preso parte anche il Governatore del Distretto Lions 108Ia3, Mauro Imbrenda, che ha espresso profonda gratitudine per l’impegno dei soci intervenuti, riservando uno spazio a premiazioni e riconoscimenti sul palco del Palazzo del Parco.

Il Lions Day 2026 si è confermato un evento capace di unire generazioni diverse sotto il segno della solidarietà, dell’informazione e della speranza. A suggellare la giornata, l’arrivo di tanti soci di Club del territorio, tra cui una delegazione del LC Bra Host in gilet giallo e blu (i colori del Lionismo), trasformando per un giorno la cittadina ligure in una piccola, ma orgogliosa capitale della generosità e dell’impegno civico.

Lions Clubs International

Fondato nel 1917 a Chicago, il Lions Clubs International è la più grande associazione di servizio; presente in oltre 200 paesi e aree geografiche del mondo e forte di oltre 1,4 milioni di soci offre servizio umanitario e servizi di utilità sociale dovunque ci sia bisogno.

Il suo braccio operativo è la LCIF, la Fondazione Internazionale del Lions Clubs, che interviene a sostegno di aree e popolazioni in crisi per catastrofi naturali o emergenze di guerra e che finanzia progetti a medio e lungo termine di solidarietà sociale, con una particolare attenzione riservata ai non vedenti.