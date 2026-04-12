Mondovì, domani al via la demolizione del "Baruffi": ecco come cambia la viabilità a Piazza

Partirà domani mattina, lunedì 13 aprile, la demolizione del prim lotto dell'istituto "Baruffi" di via Tortora. Nello stesso giorno inizieranno anche le lezioni nel nuovo edificio alla Polveriera.

Il cantiere vedrà in azione una speciale "pinza" che procederà con l'abbattimento dell'edificio, mentre le polveri saranno abbattute grazie alla presenza di idranti.

Per quanto riguarda la logistica, saranno impiegati complessivamente 10 autocarri, con un’operatività giornaliera stimata in circa 7-8 viaggi per ciascun mezzo.

Da lunedì 13 aprile a sabato 30 maggio 2026 via Tortora, nel tratto compreso fra i civici 42 e 48 (tratto a valle ed a monte dell'istituto "Baruffi") sarà interdetta al traffico veicolare e pedonale.

Resterà inoltre attiva la direzione obbligatoria a destra in corrispondenza della rotatoria con via Carboneri, sempre per il traffico diretto verso Piazza.

La viabilità sarà regolata come già avvenuto durante il periodo di chiusura osservato a febbraio scorso e sarà garantita, negli orari di ingresso ed uscita dalle scuole, la presenza di volontari della Protezione Civile per regolarne il flusso.

Al fine di agevolare ulteriormente il transito, nel medesimo periodo, la ZTL di via delle Scuole e l'APU fronte Portici Sottani di piazza Maggiore saranno in vigore solo la domenica ed i festivi dalle 13 alle 24.