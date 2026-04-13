Bra, al Caffè letterario di Albedo arriva Giorgio Proglio, ideatore e Ceo dell’app TabUi

A portata di clic: TabUi è l’app gratuita disponibile su Play Store di Android e App Store di Apple, che permette di scoprire con grazia e lentezza le nostre bellezze naturali e culturali attraverso strade, sentieri, luoghi di interesse e molto altro.

Anche luoghi popolarissimi come le colline Patrimonio Unesco del Piemonte possono essere guardati in maniera differente, attraverso le più moderne tecnologie. Solo la libertà di scegliere dove fermarsi e lasciarsi sorprendere.

Dietro a questo progetto leader nell’ambito turistico, che sfrutta funzioni di intelligenza artificiale e realtà aumentata, c’è Giorgio Proglio, creatore e amministratore delegato di TabUi, nuovo ospite del Caffè letterario di Albedo.

L’appuntamento da segnare in agenda è giovedì 16 aprile, alle ore 21, presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), a Bra. Sarà una serata dedicata a un turismo diverso, più sostenibile, leggero e profondamente umano.