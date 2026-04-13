Nasce il Distretto del Cibo della Carne di Razza Bovina Piemontese

Mercoledì 15 aprile alle ore 11, presso le Serre Reali del Castello di Racconigi, i sindaci di Racconigi e Carmagnola firmeranno il protocollo d’intesa che dà ufficialmente avvio al percorso per la costituzione del Distretto del Cibo della Carne di Razza Bovina Piemontese.

L’accordo rappresenta il primo passaggio formale verso la nascita del Distretto e il successivo riconoscimento da parte della Regione Piemonte. L’obiettivo è quello di valorizzare una delle eccellenze del territorio, rafforzando la filiera locale e creando nuove opportunità di sviluppo per il comparto agricolo e agroalimentare.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra le due amministrazioni comunali, che hanno scelto di procedere insieme: Racconigi sarà il soggetto referente del Distretto, mentre Carmagnola seguirà le procedure necessarie alla predisposizione dell’istanza di riconoscimento.

Il protocollo avrà durata triennale e sarà accompagnato da un percorso condiviso di promozione e coinvolgimento del territorio, con l’obiettivo di allargare progressivamente la partecipazione ad altri soggetti interessati.

L’iniziativa punta a mettere in rete produzione, imprese e territorio, promuovendo non solo la qualità della carne di razza bovina piemontese, ma anche le potenzialità economiche, agricole e turistiche dell’area.