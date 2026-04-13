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Attualità | 13 aprile 2026, 13:47

Maltempo, domani ancora allerta gialla in valle Tanaro. Di grado "forte" il pericolo valanghe nei settori alpini saluzzesi

Al momento non si segnalano criticità o interventi dovuti alle piogge

Maltempo, domani ancora allerta gialla in valle Tanaro. Di grado &quot;forte&quot; il pericolo valanghe nei settori alpini saluzzesi

Arpa Piemonte ha diramato l'allerta gialla anche per domani in provincia di Cuneo, limitata però alla sola Valle Tanaro, dove fino al pomeriggio permarranno le precipitazioni, in attenuazione già nella mattinata, invece, nelle altre zone del Piemonte. 

Domani allerta gialla anche nel nord della regione, in particolare per il pericolo valanghe. La quota neve si aggira tra i 1.700 e i 1.900 metri di altitudine

Il grado di pericolo domani sarà "forte", al grado 4 su 5, in diversi settori alpini, tra i quali quelli delle valli Po e Varaita, ma a quote elevate. Sarà invece tra il grado 2 e il grado 3 nei restanti settori alpini della nostra provincia. 

Non si segnalano, al momento, criticità o interventi dovuti al maltempo e alle piogge. 

Barbara Simonelli

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