Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: l'azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo in campo con Aido e Aitf

La medicina dei trapianti assume concretezza quando la disponibilità dei cittadini alla donazione di organi incontra la capacità delle Strutture Sanitarie di accoglierla e di trasformarla in una cura efficace per i pazienti in lista di attesa.

Il messaggio della Giornata Nazionale per la donazione di organi e tessuti del 19 aprile 2026 promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti è un invito a compiere questa scelta importante e questo gesto di grande valore umano e sociale.

In occasione di tale evento, il Coordinamento Ospedaliero delle donazioni dell’AO S. Croce e Carle sarà presente venerdì 17 aprile dalle 7.00 alle 11.00 presso il Centro prelievi sangue di via Carlo Boggio, insieme ai volontari AIDO del Gruppo Intercomunale di Cuneo e dell’Associazione Italiana Trapiantati Fegato (AITF) per fornire informazioni alla popolazione.

L’AIDO, da sempre impegnata in attività di sensibilizzazione, illuminerà la facciata dell’Ospedale S. Croce dal 17 al 19 aprile; grazie al patrocinio del Comune di Cuneo, illuminerà con messaggi a tema la Torre Civica dal 16 al 23 aprile e diffonderà lo slogan della donazione nelle pensiline degli autobus della città per tutto il mese di aprile.

Il 2025 consolida l’andamento positivo per le donazioni e i trapianti in Piemonte. I donatori nella nostra regione sono stati 172, secondo miglior risultato di sempre, oltre 536 i trapianti eseguiti.

Lo scenario nazionale ha registrato un incremento e pone la nostra regione fra le migliori per il procurement di organi, dimostrando la solidità del sistema e la straordinaria sensibilità della popolazione.

Nel 2025 nell’AO S. Croce e Carle ci sono state 13 donazioni multiorgano, con un tasso di opposizione del 28% e 57 donatori di cornee. Quest’anno, con l’importante supporto del Centro Regionale per le donazioni e i Trapianti e dei professionisti del PO Molinette, è stato consolidato il programma di donazione a cuore fermo, nuova frontiera nell’ambito donativo.

Il Coordinamento Ospedaliero delle donazioni dell’AO S. Croce e Carle intende ringraziare tutto il personale sanitario coinvolto poiché, ognuno per le proprie competenze, ha reso possibile tutto ciò, ma soprattutto desidera esprimere la propria gratitudine nei confronti delle famiglie dei donatori, che hanno dimostrato la grande sensibilità e predisposizione al dono dei cuneesi.

Oggi ci sono cittadini, che grazie al loro "sì", sono tornati a sperare in un futuro migliore.

Sosteniamo tutti insieme questa scelta di grande valore etico e sociale ed invitiamo i cittadini chiamati al rinnovo del documento d’identità a causa della cessazione di validità di quello cartaceo a fare in modo che questa scadenza diventi l’occasione per esprimere la propria volontà riguardo alla donazione.