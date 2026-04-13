Il presidente della Fondazione Crc parla ai giovani: "Il vostro talento è la risorsa più preziosa che abbiamo"

Care studentesse, cari studenti, vi scrivo ancora mosso dall’energia che la giornata di mercoledì 8 aprile ha trasmesso a me e a tutti coloro che hanno partecipato all'appuntamento "Dialoghi sul Talento".

Purtroppo, i limiti di capienza del palazzetto di Cuneo non hanno permesso a molti di voi di essere presenti fisicamente.

Quanto generato dall’incontro con George Clooney a Cuneo è un patrimonio che non può restare all’interno dell’evento; i messaggi emersi sono una bussola preziosa che desidero condividere con tutti voi.

Sono tre i pilastri su cui riflettere per il vostro percorso:

1. Abbracciate il fallimento per allenare il talento Il successo non è un percorso lineare. Clooney ci ha ricordato che avete il diritto di sbagliare: il fallimento non è l’opposto del successo, ma una tappa fondamentale per crescere. Non abbiate paura di osare: solo chi accetta il rischio di cadere ha la forza di plasmare il futuro.

2. Alzate la mano e fate sentire la vostra voce Il cambiamento reale nasce dalle piccole azioni quotidiane e dal coraggio di prendere posizione, specialmente per difendere i diritti di chi non può farlo. Non siate spettatori: la vostra voce è lo strumento più potente che avete per generare un impatto positivo sulla società.

3. Sviluppate un pensiero critico consapevole Oggi l’informazione è ovunque, ma la vera sfida è saperla filtrare. Usate le grandi opportunità tecnologiche a vostra disposizione non solo per ricevere dati, ma per costruire un pensiero autonomo. Scegliete con cura i valori su cui fondare la vostra identità.

Spero che queste riflessioni e l’esempio di un "gigante" come Clooney possano essere la scintilla necessaria per accendere le vostre ambizioni e il vostro impegno civile. Siete voi i protagonisti del cambiamento che vogliamo vedere nella nostra società, il vostro talento, allenato con coraggio e apertura al dialogo, diventa la risorsa più preziosa che abbiamo.

Con i migliori auguri per il vostro percorso Mauro Gola, Presidente di Fondazione CRC