Cambia il volto della collina di Piazza: a Mondovì è iniziato l'abbattimento del "Baruffi" [VIDEO]

È iniziato ufficialmente questa mattina l'abbattimento dell'istituto "Baruffi" in via Tortora.

La demolizione sarà effettuata con un escavatore dotato di braccio meccanico che, con una pinza, "mangerà" a poco a poco l'edificio. Le polveri, intanto, verranno neutralizzate con dei cannoni nebulizzatori.

Le immagini dei lavori di demolizione (GUARDA IL VIDEO)

"L’intervento procederà con un ritmo definito: è previsto l’abbattimento di un blocco a settimana - aveva anticipato il sindaco e presidente provinciale, Luca Robaldo -. A seguire entrerà nel vivo anche la fase di gestione dei materiali derivanti dalla demolizione".

I detriti saranno classificati con codice CER 170904 e trasportati verso un centro di recupero autorizzato a Montanera. Ogni carico sarà accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la logistica, saranno impiegati complessivamente 10 autocarri, con un’operatività giornaliera stimata in circa 7-8 viaggi per ciascun mezzo.

Una vera e propria data storica perché il "Baruffi", ultimo degli edifici scolastici costruito in ordine di tempo a Piazza, ha sempre caratterizzato - anche se in maniera impattante - la collina di Piazza.

[La collina di Piazza ora]

L'edificio sarà "smontato" pezzo a pezzo, un lotto a settimana, fino alla conclusione dei lavori.

Perché viene abbattuto? Come spiegato in precedenza dall'amministrazione (leggi qui) : "Si tratta di un edificio che più di altri è vulnerabile a livello sismico e, nonostante sia stato progettato dai noti architetti Gabetti e Isola, non ha vincoli di tipo storico-artistico ed è collocato su una parte fragile della collina di Piazza."

[La collina di Piazza dopo l'intervento]

Il progetto prevede il mantenimento della palestra scolastica e, in un momento successivo, la realizzazione di una nuova area verde, un parco con un camminamento pedonale. Nel frattempo l'area verrà riempita con la terra eccedente il cantiere del "nuovo Baruffi" in via Polveriera dove le lezioni partiranno ufficialmente dal 13 aprile. Il termine dei lavori è previsto entro il 31 maggio.

I MATTONI IN VENDITA

Nelle prossime settimane si procederà anche con la "vendita dei mattoni". Quelli di risulta saranno divisi in due lotti, prenotandosi su EventBrite sarà possibile acquistare un mattone facendo un'offerta: da 1-900 offerta minima di 10 euro, dal mattone 901 a 1000 offerta minima 100 euro. I soldi raccolti saranno donati alla Fondazione per le strumentazioni dell'ASLCn1. Il 24 maggio, in piazza IV Novembre, la consegna.