Parte il progetto “Trame”: nuova possibilità per avvicinarsi al lavoro nel Roero

Grazie al Bando 'Piemonte per i Giovani', i Comuni di Castagnito, Corneliano, Guarene, Magliano Alfieri, Piobesi d’Alba e Priocca, hanno attivato un progetto rivolto ai Giovani (fascia 16-34 anni) denominato “TRAME: Tessere Relazioni e Attivare Movimenti Educativi”.

Il progetto prevede diverse attività su quattro aree: lavoro, cittadinanza attiva, stili di vita, sport.

Per quanto riguarda il lavoro verranno attivati sei percorsi di inserimento lavorativo, che possano attivare i giovani nella costruzione di un progetto di vita sui territori e in collaborazione con le aziende dei territori partner. Tutta l’attività è realizzata in stretta collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe e Roero e la Cooperativa Motiva entrambi partner del progetto.

I giovani dovranno essere residenti nei territori dei comuni promotori, verranno individuati attraverso una chiamata pubblica e dovranno superare un colloquio di selezione. Saranno criteri prioritari: l’età più giovane (compresa tra 16 e 34 anni); la minore esperienza lavorativa; l’aver abbandonato un percorso di scuola secondaria di secondo grado; la disponibilità al lavoro per 4 mesi.

I percorsi verranno realizzati nel periodo maggio-settembre 2026 e per candidarsi al colloquio di selezione occorre compilare il form al seguente link: https://forms.gle/MS8gvMUrw1Y9n6ao8

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: sociale@comune.castagnito.cn.it