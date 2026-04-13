La nuova auto elettrica? Potrebbe essere la vecchia Panda (con un cuore diverso) [FOTO E VIDEO]

E se la “vecchia” Panda fosse la risposta alle domande di mobilità più aggiornate? Tra Grugliasco, Avigliana e Torino è cresciuta l’idea di Panda NE, Panda Nova Energia, che viene sviluppata da una start up del Poli insieme a un’altra start up come ElectroFit Systems, in collaborazione con diversi partner del territorio. Da Officine Gentile a Reefilla (altra start up ben nota sul territorio), Solbian e Custom 2.0.

Una nuova vita

Proprio la storica utilitaria che ha segnato un’epoca può trovare una nuova vita, convertendosi alla trazione totalmente elettrica. Una sorta di “riqualificazione” dell’esistente, che però parla di auto invece di parlare di case. E sulle strade ce ne sono ancora centinaia di migliaia da riutilizzare: circa 150mila pur con l’uscita di produzione nel 2003.

Alternativa iconica

“Vogliamo essere un’alternativa iconica e simpatica ad altri veicoli sul mercato - dice Stefano Carabelli, presidente di Nuova Energia -. La tecnologia ci permetterà poi di adeguarci anche ad altri veicoli, anche se il tema fondamentale è l’omologazione su strada”.

Gli ordini arriveranno via Web e l’obiettivo è arrivare alla consegna dopo l’estate.

Autonomia e velocità da città

Attraverso una serie di carrozzerie e officine qualificate (per ora si arriva in Lombardia e in Toscana) sarà possibile procedere con questa “riqualificazione” delle vetture. La conversione, con l’installazione di un kit apposito solo da montare, si mantiene architettura e stile della Panda. L’autonomia è di 110 km con una ricarica che costa 3 euro. La velocità massima è di 90 km all’ora e un’omologazione per 5 persone. La ricarica domestica richiede circa 4 ore e mezzo.

I tempi per la riqualificazione sono di circa un giorno per il montaggio del sistema, una volta sistemata la carrozzeria.

Tra i 15 e i 18mila euro

Il prezzo è tra i 15 e i 18mila euro, ma da questo valore si può scalare il valore della Panda che l’utente può portare con sé. “Invece della rottamazione può essere una buona alternativa pensare di dare loro una nuova vita”.

“Un tuffo nel passato”

“Si tratta di un tuffo in un passato lontano - aggiunge Chiara Foglietta, assessora comunale all’innovazione -. Ma è anche una spinta all’energia circolare: non si butta via niente ed è bello recuperare dai decenni scorsi una matrice come quella della Panda. Il tutto tenendo presente i costi delle auto elettriche attualmente sul mercato. Si dovrà ragionare anche sulle infrastrutture cittadine dal punto di vista delle ricariche”.