Bra, l’associazione La Storia in Bici invita all’appuntamento "Quando correva Balmamion"

Unico, imprendibile. Il mito del ciclismo piemontese Franco Balmamion sarà il protagonista assoluto della serata in calendario a Bra sabato 18 aprile, alle ore 20.30, presso il Teatro Politeama Boglione. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva e culturale “La Storia in Bici” per celebrare i fasti e l’epopea del ciclismo all’ombra della Zizzola.

Il corridore canavese, classe 1940, è stato infatti l’ultimo vincitore della prestigiosa Coppa della Città di Bra nel 1960. Un titolo conquistato alla vigilia del suo passaggio tra i professionisti, dove si è consacrato campione, portandosi a casa 2 Giri d’Italia consecutivi (1962 e 1963). Per lui successi anche in una Milano-Torino, in un Giro dell'Appennino, in un Campionato di Zurigo e in un Giro di Toscana dov’era in palio la maglia tricolore.

Un bottino di tutto rispetto, fatto anche di tanti ottimi piazzamenti, compreso un 3° posto nel Tour de France del 1967. Un’epoca di autentici fuoriclasse. Di quelli che i bambini cercavano nelle biglie e facevano correre in piste costruite sulla sabbia. Di quelli che i piccoli in spalla ai papà si sbracciavano a salutare quando passava il Giro. L’epoca di Eddy Merckx, ovviamente, ma anche l’epoca di Felice Gimondi, Jacques Anquetil e di Vittorio Adorni. E l’epoca di Franco Balmamion, una faccia che sarebbe stata ideale per un samurai, invece è di Nole Canavese, cittadina da cui ha ereditato la cortesia e le buone maniere fin da quando iniziò a gareggiare per lo storico Gruppo Sportivo Martinetto di Ciriè.

Dopo la leggenda di Fausto Coppi, c’è il suo nome scolpito nell’albo d’oro del Giro d’Italia, a tenere alto l’orgoglio del Piemonte nella corsa rosa. Un successo che corona il sogno di un bambino, cresciuto tra le carezze delle valli alpine e diventato un ciclista forte e fiero. Un esempio per tutti.

Il programma

L’organizzazione comunica che l’ingresso alla serata è libero, gradita la prenotazione al numero 0172/430185. Franco Balmamion dialogherà con i giornalisti Beppe Conti e Franco Bocca. È prevista anche la presenza di altri corridori. Allieteranno il pubblico la Banda musicale Giuseppe Verdi di Bra, diretta dal maestro Enea Tonetti e il duo canoro “Davide & Martina” (Davide Motta Frè e Martina Tosatto), che farà rivivere in platea “I mitici anni ’60”. L’evento sarà dedicato alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore), perché il ciclismo fa bene soprattutto al cuore.