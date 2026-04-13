Uno specchio modulare in dono alla Neuropsichiatria infantile del S. Croce

Questa mattina è stata formalizzata una donazione da parte della Polizia penitenziaria Circondariale di Cuneo alla struttura di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, diretta da Eleonora Briatore.

Si tratta di uno specchio modulare, acquistato per favorire l'attività delle terapiste della neuropsicomotricità dell'età evolutiva: lo specchio consente al bambino di vedersi riflesso e, parimenti, ai professionisti di avere una visione più completa della persona trattata.

Per la Polizia penitenziaria era presente la vice comandante Erminia Froio: “Questa donazione è frutto della generosità della Polizia penitenziaria e si pone l’obiettivo di sostenere chi è in difficoltà, soprattutto i bambini”.

Alla consegna ha partecipato il direttore generale Franco Ripa: “Ringrazio la Polizia penitenziaria di Cuneo per la graditissima donazione. Un gesto importante, rivolto ad una struttura che si occupa della salute nell’età evolutiva e pertanto riveste un significato particolare. Inoltre si somma ai tanti contributi di generosità che la Comunità cuneese, nelle sue diverse espressioni, offre al nostro ospedale, testimoniando vicinanza.”

All’evento erano presente anche il presidente dell’associazione “Fiori sulla Luna” Mario Figoni e la responsabile dell’empowerment aziendale Antonella Ligato.

