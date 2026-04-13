Alla Rsa “Montepulciano” di Bra il sorriso diventa terapia con i Nasi Rossi

Un pomeriggio all’insegna della leggerezza, quello di venerdì 10 aprile, in cui il sorriso si è trasformato in terapia. La residenza “Montepulciano” di Bra, gestita da Sereni Orizzonti, ha ospitato un evento straordinario con protagonisti i Nasi Rossi, che hanno portato una ventata di allegria e spensieratezza tra gli ospiti della struttura.

La forza del sorriso ha contagiato tutta la RSA, trasformandola in un vivace palcoscenico di felicità. I Nasi Rossi, in collaborazione con l’equipe della residenza, hanno dato vita ad un pomeriggio indimenticabile dove l’età è passata in secondo piano, lasciando spazio al divertimento. Tra i volontari presenti anche una collaboratrice della struttura, Caterina Bergesio.

La giornata si è articolata in diversi momenti di intrattenimento: giochi che hanno risvegliato lo spirito competitivo degli ospiti, balli che hanno fatto muovere anche i più timidi, canti che hanno riempito l’aria di melodie nostalgiche e allegre. L’atmosfera festosa ha creato un ambiente dove ogni residente ha potuto sentirsi protagonista di un momento speciale.

«Vedere i nostri ospiti sorridere e partecipare con tanto entusiasmo è la migliore ricompensa», racconta la Direttrice della struttura, Bruno Bianca. «La collaborazione duratura con i Nasi Rossi permette di creare momenti di autentica felicità per gli ospiti, dimostrando come la terapia del sorriso possa essere un potente strumento di benessere».

L'iniziativa si inserisce nel programma di attività ricreative della RSA Sereni Orizzonti di Bra, confermando l'impegno della struttura nel promuovere momenti di socializzazione e benessere attraverso il divertimento e la condivisione.