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Sport | 13 aprile 2026, 16:25

CICLISMO / Nicole Bracco bissa il successo alla cronometro di Valmadrera

La portacolori saviglianese del team di Monza-Brianza SC Cesano Maderno chiude la prova con una strabiliante media di 39,630 Km/h

CICLISMO / Nicole Bracco bissa il successo alla cronometro di Valmadrera


La saviglianese Nicole Bracco bissa il successo alla cronometro di Valmadrera, prova di soli 2.400 metri ma da vivere "in apnea". Dislivello complessivo di circa 200 m con pendenze al 5% ed una inversione a U nel centro di Valmadrera per ritornare allo start.

Bracco, già vincitrice lo scorso anno nella categoria esordienti, da quattordicenne bissa il successo tra le colleghe della categoria superiore, le allieve U16

Una prova magistrale che per soli 43 centesimi le permette di trionfare al 7° Trofeo Dino Pietrella.

La portacolori del team di Monza-Brianza SC Cesano Maderno, chiude i 2.400 m in 3 min 38 sec 360 millesimi ad una strabiliante media di 39,630 Km/h.

Sul podio al secondo posto l'atleta veneta Giorgia Valentina Timis e la lombarda Ricciardi Elisabetta. Un ulteriore successo da aggiungere ad un palmares da vera promessa del ciclismo femminile.
 

cs

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