"Costruire il futuro": al Denina di Saluzzo un confronto tra scuola e mondo del lavoro

Lunedì 13 aprile, presso l’aula Magna della sede “Pellico” dell’IIS “Carlo Denina” di Saluzzo si è svolto il convegno “Costruire il proprio futuro: competenze, sfide e opportunità”, primo appuntamento del ciclo di eventi dedicati all’orientamento al lavoro e alla crescita professionale degli studenti.

L’iniziativa ha coinvolto le classi quinte degli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing (5A e 5B) e Servizi Commerciali (5N e 5P), che hanno partecipato a un momento di confronto diretto e di scambio formativo con rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo del territorio.

All’incontro hanno preso parte Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio Cuneo, Alberto Milanesio, vicepresidente della sezione digitale di Confindustria Cuneo e Michele Quaglia, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Cuneo. I relatori hanno offerto agli studenti uno sguardo concreto sulle dinamiche del mondo del lavoro contemporaneo, affrontando temi fondamentali come l’importanza del cosiddetto “quoziente di curiosità”, lo sviluppo delle soft skills, il valore della formazione continua e la capacità di adattarsi ai cambiamenti rapidi del mercato, in particolare nei settori digitali e tecnologici.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema della comunicazione in azienda, oggi intesa come strumento chiave per favorire la collaborazione, lo scambio intergenerazionale e l’innovazione. È emerso inoltre il ruolo sempre più centrale delle competenze trasversali e della capacità di affrontare l’incertezza, qualità ormai imprescindibili nel mondo del lavoro attuale, in una società in continuo cambiamento.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di crescita per gli studenti, che hanno potuto confrontarsi con esperienze e punti di vista concreti, anche grazie al contributo e alla testimonianza di ex alunni dell’Istituto, Gabriele Agù e Alessia Rosso, che hanno condiviso il loro percorso formativo e professionale. La moderazione dell’incontro è stata affidata ad Andrea Estienne della classe 5B, mentre Martina Garino e Anna Ribero (5 P) e Samantha Forniglia (5 A) hanno posto domande molto stimolanti ai relatori, rendendo l’evento dinamico e partecipato.

Un ringraziamento particolare va ai relatori, per la loro disponibilità e professionalità, al Dirigente scolastico Danilo Guerra e alla prof.ssa Elena Bollati, per aver organizzato questo primo appuntamento che segna l’avvio di un percorso più ampio di orientamento, pensato per accompagnare gli studenti nella costruzione del proprio futuro professionale.

L’IIS Carlo Denina rinnova così il proprio impegno nell’offrire ai giovani strumenti concreti per comprendere il presente e progettare con consapevolezza il proprio domani.