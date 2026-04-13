A Cuneo un incontro dedicato all’Archivio di Franco Cordero

Come può l’intelligenza artificiale contribuire al lavoro sugli archivi e aprire nuove possibilità di ricerca? E come può, allo stesso tempo, restituire la complessità di una figura come Franco Cordero?

A partire da queste domande nasce l’incontro promosso dal Polo del ’900 in collaborazione con la Città di Cuneo, dedicato all’Archivio di Franco Cordero, in programma giovedì 16 aprile alle ore 17.00 presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo. L’appuntamento mette in dialogo innovazione tecnologica e memoria culturale ed è articolato in due momenti complementari.

Al centro, il lavoro di riordino e valorizzazione dell’archivio Cordero, un fondo nativo digitale – non derivato dalla digitalizzazione di documenti cartacei – donato alla Fondazione Polo del ’900. Su questo patrimonio, composto da scritti editi e inediti, materiali di lavoro e documenti personali, sono stati sperimentati strumenti di intelligenza artificiale sviluppati ad hoc, capaci di individuare contenuti, temi e relazioni, mettendo in evidenza i legami tra la dimensione privata – raccontata anche nel diario inedito – e il lavoro intellettuale di Cordero.

La prima parte dell’incontro sarà dedicata a questo processo: un approfondimento sull’utilizzo dell’IA per l’analisi e la valorizzazione dell’archivio. Dialogano Alessandro Rubini, Direttore del Polo del ’900, e Luca Stornaiuolo, PhD in Information Technology, esperto di modelli di AI generativa e co-fondatore di Toretei.

La seconda parte ripercorre la figura e la vicenda umana e intellettuale di Franco Cordero, tra i più originali giuristi e scrittori italiani del secondo Novecento: dalla sua espulsione dall’Università Cattolica, a seguito della pubblicazione de Gli osservanti, fino alla Risposta a Monsignore, in un percorso che intreccia diritto, letteratura e pensiero critico.

A discuterne saranno Alessandro Ferrero, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, e Bruno Quaranta, giornalista.

L’incontro sarà moderato da Cristina Clerico, Assessora alla Cultura della Città di Cuneo, e si aprirà con i saluti istituzionali di Patrizia Manassero, Sindaca della Città di Cuneo, e Alessandro Rubini, Direttore del Polo del ’900.

L’appuntamento si inserisce nel lavoro del Polo del ’900 dedicato alla valorizzazione degli archivi e delle fonti, affiancando alla conservazione e alla ricerca nuove pratiche e strumenti per interrogare il patrimonio culturale contemporaneo.