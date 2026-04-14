Educazione alla sessualità: due incontri gratuiti a Rifreddo

Parlare di sessualità non è solo una questione che riguarda adolescenti e scuole. È una responsabilità collettiva, educativa e relazionale che coinvolge l’intera comunità: genitori, educatori, adulti e giovani.

Con questo obiettivo nasce “Sessualità senza tabù. Parliamone davvero”, un momento formativo promosso da "Giovani di Turno", che porterà a Rifreddo una psicologa esperta nel campo dell’educazione affettiva e sessuale, Ligeia Zauli, per due incontri aperti e gratuiti dedicati alla comunità.

Gli appuntamenti si terranno presso il Rifreddo Landscape Lab (Via Provinciale 22, Rifreddo CN) l’11 e il 25 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.30 per parlare di protezione, esplorazione, piacere, consenso, pornografia e falsi miti.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’educazione alla sessualità non può essere delegata esclusivamente alla scuola o al web. In un tempo in cui internet e pornografia rappresentano spesso la principale fonte di informazioni per i più giovani, diventa fondamentale offrire spazi di confronto guidati, competenti e accessibili anche agli adulti.

L’educazione affettiva e sessuale, infatti, non riguarda soltanto la prevenzione o i rischi, ma anche la capacità di comunicare, costruire relazioni sane, comprendere il consenso, superare miti e tabù radicati nel tempo. È un percorso che coinvolge genitori ed educatori tanto quanto i ragazzi, perché per accompagnare è necessario prima comprendere.

Durante gli incontri verranno affrontati temi centrali come prevenzione e sicurezza, esplorazione e piacere, consenso, pornografia, miti e tabù, con uno stile diretto, chiaro e privo di moralismi. Sarà inoltre possibile porre domande in forma anonima attraverso una “Secret Box”, strumento pensato per permettere a chiunque di esprimere dubbi, curiosità o preoccupazioni in modo libero e protetto.

A guidare il percorso sarà Ligeia Zauli, psicologa, sessuologa, formatrice e divulgatrice. Zauli si occupa di educazione affettiva e sessuale con un approccio concreto e accessibile, affrontando temi come piacere, consenso e pornografia senza senza giudizio. Il suo lavoro si concentra proprio sulla creazione di spazi di dialogo autentico, in cui sia possibile fare le domande che spesso restano inespresse.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per il territorio: un’occasione gratuita per confrontarsi con una professionista qualificata, approfondire tematiche complesse e rafforzare la capacità educativa della comunità nel suo insieme.

La partecipazione è gratuita e consigliata dai 16 anni in su, in relazione alla complessità dei temi affrontati.

Per partecipare è gradita la prenotazione tramite modulo di iscrizione, disponibile sui canali ufficiali di Giovani di Turno ETS.