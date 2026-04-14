"Dire sì alla vita", il 19 aprile la giornata nazionale sulla donazione e trapianto di organi e tessuti

Il 19 aprile 2026 ricorre la giornata nazionale sulla sonazione e trapianto di organi e tessuti per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione.

Anche l'Aido (Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule) in provincia di Cuneo si muove per questo evento.

I gruppi locali intorno a questa data saranno presenti sul territorio e sui loro social media. Per dire sì alla donazione ci sono diversi modi.

I modi principali includono la registrazione al Comune durante il rinnovo della carta d'identità, la dichiarazione alla ASL di propria competenza.

C'è anche la possibilità tramite l'iscrizione all'AIDO, iscrivendosi all'associazione in automatico si viene anche registrati nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) che è l'infrastruttura informatica per la gestione dei dati collegati all'attività della Rete Nazionale Trapianti.

In Italia ci sono oltre 8500 persone in lista di attesa per un dono.

Nel 2025 i trapianti sono stati 4586. Il 2025 è stato un anno record per i trapianti in Piemonte, con 536 interventi effettuati (+8% rispetto al 2024) e 581 organi trapiantati, consolidando la regione tra le eccellenze nazionali. La Città della Salute di Torino (Molinette) ha guidato l'attività con 488 trapianti, inclusi 5 interventi combinati.

"È necessario comprendere l'importanza della nostra missione, ricorda l'Aido. Il trapianto è dare un'altra occasione alla Vita.