ATLETICA / Alla Maratona di Rotterdam Pietro Riva sigla il suo nuovo primato personale

Si migliora l'albese Pietro Riva, alla Maratona di Rotterdam, con 2h06:46, a meno di un anno dall'operazione al calcagno che lo ha costretto a saltare l'intera scorsa stagione. Superato il precedente personal best di 2h07:37 (Valencia 2024), il piemontese delle Fiamme Oro diventa il quarto italiano di sempre sotto le 2h07 e centra l'ottavo posto in Olanda.

Doppietta etiope con Guye Idemo Adola al successo in 2h03:54 davanti al connazionale Tesfaye Deriba (2h04:15). Sfugge la terza vittoria a Rotterdam al belga argento olimpico Bashir Abdi, trionfatore sulle strade olandesi nel 2021 con il record europeo di 2h03:36 e nel 2023: oggi è terzo con 2h04:19. Riva, allenato dal campione olimpico di Atene 2004 Stefano Baldini, viaggia in compagnia dell'olandese Filmon Tesfu con passaggi da 15:00 al quinto chilometro, 29:56 al decimo, 1h03:04 alla mezza, 1h29:38 ai trenta chilometri.

Per Riva è un rientro molto convincente in maratona, tre settimane dopo le buone indicazioni ricevute dalla mezza di Napoli con il quarto posto in 1h00:32. In carriera, il 28enne delle Fiamme Oro ha ottenuto le maggiori soddisfazioni proprio nella distanza della mezza maratona, con l'argento individuale agli Europei di Roma e il titolo a squadre.