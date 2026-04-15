NUOTO / Sara Curtis trascina l'Esercito nella 4x100 stile libero femminile agli Assoluti Unipol, bene Anita Gastaldi

Buone prove delle cuneesi Sara Curtis e Anita Gastaldi nella giornata di apertura degli Assoluti Unipol, in svolgimento a Riccione.

L'Esercito vince la 4x100 stile libero femminile in 3'39"42. Staffetta subito indirizzata con la frazione di Sara Curtis, di rientro in Italia per partecipare alla selezioni dopo aver vinto il campionato statunitense con la Virginia University. L'azzurra cambia in 53"53 con un 1"67 di vantaggio su Federica Toma. Poi Emma Virginia Menicucci, Giulia Verona e Giulia Ramatelli completano l'opera amministrando il vantaggio sui Carabinieri, secondi in 3'41"34 (per la braidese Gastaldi ottimo tempo di 54"53. Al terzo posto le Fiamme Oro in 3'41"82.

"Amici, una bella pizza, tanta famiglia - racconta una raggiante Curtis - Mi sento in forma, sono contenta dell'esperienza che sto vivendo. L'obiettivo ovviamente è qualificarmi in tante gare e avere le risposte che desidero dalle mie prestazioni".

In gara anche il cuneese Simone Dutto (CS Carabinieri/CN Torino), settimo nella finale B dei 400 Stile Libero in 3’56’’70.