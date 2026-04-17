Italia Nostra Alba, Giulio Cauda nuovo presidente dopo la scomparsa di Giretti

Dovendo ottemperare agli effetti determinati dal prematuro decesso del Presidente Roberto Giretti, il Consiglio direttivo della Sezione albese di Italia Nostra il 15 aprile si è riunito in sessione straordinaria per provvedere alla necessaria revisione nell’organigramma associativo.

Dopo aver ancora espresso il sentito cordoglio per l'accaduto e dopo attenta disamina della situazione, i Consiglieri presenti hanno proceduto per nuove nomine con relativi incarichi, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento sezionale.

Questa la composizione del Consiglio direttivo: Mario Bruna, Giulio Cauda, Ettore Chiavassa, Ivano Cocito, Giuseppe D’Amico, Bruna Ghiglione, Massimo Greci, Bruno Lavezzo, Angelo Poggi, Gianfranco Porcari, Carla Stella. Inoltre, sono individualmente nominati: Giulio Cauda Presidente, Bruno Lavezzo Vice-presidente, Bruna Ghiglione Segretaria, Carla Stella Tesoriere. La Sezione di Alba risulta ora rappresentata nel Consiglio regionale piemontese di Italia Nostra da Giulio Cauda, Ettore Chiavassa e Mariarosaria Santo; nella Consulta comunale per il Volontariato ad Alba da Mario Bruna.

Il nuovo Presidente della Sezione albese, Cauda, è iscritto all’Associazione dal 1981. Finora il suo ruolo nel contesto sezionale perlopiù si è svolto nell’ambito ecologico e quale collaboratore tecnico per le comunicazioni.

I prossimi impegni operativi della Sezione albese, oltre all’attività ordinaria nella sede ed esternamente, sono: il 23 maggio ad Alba partecipazione alla manifestazione ecologica in città “Spazzamondo”, il 28 maggio ad Alba allestimento del proprio gazebo informativo durante il “Salone del Volontariato”, completamento della revisione del “Censimento degli alberi



