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Sport | 18 aprile 2026, 21:08

NUOTO / Sara Curtis orgoglio saviglianese: vince l'oro nei Farfalla e adesso punta a Parigi

La 19enne, tesserata per Esercito e CS Roero, agli Assoluti di Riccione ha conquistato anche i 50 dorso e i 50 stile libero siglando il record italiano

Al centro la 19enne Curtis oro nei Farfalla (foto da Fin.it Giorgio Scala / Deep Blue Media)

Al centro la 19enne Curtis oro nei Farfalla (foto da Fin.it Giorgio Scala / Deep Blue Media)

Sara Curtis da Oro anche oggi nei Farfalla agli Assoluti Unipol di Riccione. Dopo i successi nei 50 dorso e nei 50 stile libero coi record italiani e nei 100 stile libero, conquista il 1° posto nei 50 Farfalla con il personale di 25"89. 

La 19enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero -  è  allenata alla Virginia Univeristy da Todd DeSorbo . Come riportato dalla Fin, la giovane cuneese, preparata in Italia da Thomas Maggiora, scende per la prima volta in carriera sotto i 26", abbassando il 26"52 siglato in batteria: risultato che ha lasciato alle spalle il 26"96 del 2024. 

A seguire la capitana azzurra Sivia Di Pietro, primatista italiana con 25"49. Al terzo posto Elena Capretta (Fiamme Oro/CC Aniene) in 26"35. 

"Concludo come meglio non avrei potuto i miei Assoluti - spiega Sara Curtis , come riportato sempre dal canale ufficiale della Fin; adesso staccherò per qualche giorno la spina: ho bisogno di riposarmi e poi penserò agli Europei. Voglio arrivare a Parigi al massimo della condizione, perché voglio andar forte".

redazione

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