La Vallée Tattoo Fest a Borgo San Dalmazzo: oggi ultima giornata a Palazzo Bertello

È entrata nel vivo ieri, sabato 18 aprile, a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo, la nuova edizione di La Vallée Tattoo Fest, manifestazione dedicata alla cultura del tatuaggio che prosegue anche oggi, domenica 19 aprile, fino alle ore 20. L’evento si conferma come una vetrina di richiamo per appassionati, curiosi e addetti ai lavori, grazie alla presenza di artisti internazionali, stand tematici, spettacoli dal vivo e proposte enogastronomiche.

La manifestazione propone un format capace di unire l’arte sulla pelle all’intrattenimento, trasformando per due giorni Palazzo Bertello in uno spazio dinamico e originale, dove il pubblico può conoscere da vicino tatuatori di stili diversi, approfondire tecniche e linguaggi del settore e vivere un’esperienza che va oltre la semplice convention. Secondo la presentazione dell’evento, l’obiettivo è proprio quello di offrire un incontro tra cultura tattoo, performance e territorio, creando un appuntamento ormai atteso dagli amanti del genere.

La giornata inaugurale di ieri si è aperta alle 11 con la diretta di Radio Piemonte Sound. Nel pomeriggio si sono alternati il primo spettacolo, il dj set di Dj Polo, show di burlesque, pole dance e arti circensi, fino al contest tatuaggi serale dedicato alle categorie Best of Color, Traditional e Best of Saturday. In chiusura, spazio al Tattoo Party con musica dal vivo dei Two of Spades.

Oggi, domenica 19 aprile, la manifestazione è ripartita dalle 10 del mattino con una nuova diretta di Radio Piemonte Sound. Il programma del pomeriggio prevede il primo spettacolo alle 14, il dj set dalle 14.30, le esibizioni della Scuola di Pole Dance alle 15 e, dalle 16.30 alle 19.30, il contest tatuaggi nelle categorie Black&Grey, Realistic e Best in Show. La chiusura è fissata per le 20.

Tra gli ospiti speciali annunciati per i due giorni figurano Jacob & Monique Angel, nomi che contribuiscono a dare ulteriore richiamo a un appuntamento che punta sulla qualità artistica e sulla dimensione spettacolare. P

La Vallée Tattoo Fest permette di osservare da vicino il lavoro dei professionisti presenti, confrontare stili differenti e magari individuare l’artista più adatto a trasformare un’idea in un progetto da portare sulla pelle.

Per chi non fosse ancora passato, c’è quindi ancora tempo fino a questa sera per visitare uno degli eventi più originali del weekend in Granda, tra tatuaggi, musica, performance e atmosfera internazionale nel cuore di Borgo San Dalmazzo.