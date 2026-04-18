Diventare Operatore Socio Sanitario: una professione al servizio delle persone

Prendersi cura degli altri può diventare una professione concreta, stabile e sempre più richiesta. Sono aperte le iscrizioni ai corsi per diventare Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) a Cuneo e a Dronero, realizzati in collaborazione con enti formativi del territorio e con il supporto dell’ASL CN1 e del CSAC (Consorzio socio assistenziale del cuneese).

Il percorso è pensato per offrire una preparazione completa e immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, sia in ambito sanitario che socioassistenziale.

Il corso ha una durata complessiva di 1000 ore, articolate tra formazione teorica, attività pratiche e tirocinio e si conclude con un esame finale che consente di ottenere una qualifica professionale riconosciuta. Un’opportunità concreta per acquisire competenze solide e inserirsi in un settore in continua crescita.

Il percorso è rivolto a giovani maggiorenni e adulti disoccupati, ma anche a chi già opera nel settore senza una qualifica specifica e desidera regolarizzare e valorizzare la propria esperienza. L’accesso è subordinato al possesso dei requisiti richiesti, tra cui il titolo di studio (licenza media) e la certificazione ISEE aggiornata. Grazie al sistema del Buono Formazione O.S.S., infatti, la quota di partecipazione varia in base all’ISEE, con la possibilità di accedere al corso gratuitamente o con un contributo ridotto. Un elemento che rende il percorso accessibile e inclusivo, favorendo l’ingresso nel mondo del lavoro anche a chi si trova in una fase di transizione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 aprile 2026. Dopo la candidatura, i partecipanti prenderanno parte a un percorso di selezione che prevede un incontro orientativo, una prova scritta e un colloquio motivazionale.

Scegliere di diventare Operatore Socio Sanitario significa intraprendere un percorso professionale che ha al centro la cura, la relazione e il valore sociale del lavoro. Una scelta che guarda al futuro, rispondendo a un bisogno reale della società e offrendo concrete opportunità di inserimento occupazionale.

Corso approvato, finanziato dalla Regione Piemonte e co-finanziato dal FSE+. È previsto il costo di una marca da bollo da 16,00 € (per l’attestato finale).

Info e contatti

AFP - Azienda Formazione Professionale

Via Meucci n. 2 - 12025 - Dronero

Telefono 0171-91.80.27

E-mail segreteria.dronero@afpdronero.it