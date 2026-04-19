CALCIO SERIE C / Bra sconfitto allo scadere dalla Ternana

Allo scadere il Bra è stato superato nel punteggio (1-2) dalla Ternana, nella penultima giornata di ritorno del girone B della Serie C (tutta in contemporanea sabato sera). Match disputatosi al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.



FVS richiesto dal Bra (2’) per un tocco di mano in area rossoverde (di Maestrelli) dopo una mischia con Lionetti protagonista in area piccola, ma il direttore di gara non ravvisa nulla al monitor. Bella la risposta di Renzetti che para il tiro ravvicinato di Pettinari al 17’. Praticamente al 30esimo, sinistro a giro di Orellana e Renzetti vola mandando in angolo. Piazzato di Aramu dai 30 metri (al 35’), la sfera scheggia la parte alta della traversa. Gol della Ternana al 40esimo con Pettinari. Minuto 47, il pareggio giallorosso: Capuano “pasticcia” sul pressing di Sinani e infila Morlupo con un retropassaggio che vale l’1-1. Intervallo.



Sesto della ripresa, traversone di Milani dalla sinistra, incornata di Maressa che sfiora il palo lontano. Doppio cambio al 20’ per mister Fabio Nisticò che mette dentro Campedelli e Tuzza (per Capac e Brambilla). Si coordina Milani, poco più tardi, sinistro a fil di palo da idea di Lionetti. I braidesi provano ad alzare il baricentro con l’ingesso offensivo di Akammadu (34’). Ternana in gol al 45’ con il calcio di punizione di Leonardi, battuto dal vertice basso e sinistro dell’area avversaria.



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Domenica 26 aprile (ore 14,30) ultimo turno della regular season al “Moccagatta” di Alessandria: Juventus Next Gen-Bra.



Bra: Renzetti, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso, Milani, Maressa (34′ st Akammadu), De Santis, La Marca, Capac (20′ st Campedelli), Brambilla (20′ st Tuzza).

A disp: Franzini, Menicucci, Lia, Rottensteiner, Pretato, Armstrong, Corsi, Rabuffi, Miculi, Baldini.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Ternana: Morlupo, Pagliari, Tripi, Maestrelli, Garetto, Capuano (20′ st Meccariello), Donati, Aramu, Ferrante (20′ st Panico), Orellana, Pettinari (34′ st Leonardi).

A disp: Vitali, Kurti, McJannet, Kerrigan, Bruti, Ndrecka.

Allenatore: Pasquale Fazio.

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato (assistenti: Munitello di Gradisca d’Isonzo e Cantatore di Molfetta; quarto ufficiale: Nigro di Prato; operatore FVS: Pignatelli di Viareggio).

Marcatori: 40′ pt Ferrante (T), 47′ pt autorete Capuano (B), 45′ st Leonardi (T).

Note: serata gradevole, terreno di gioco in erba sintetica; 191 biglietti venduti, 93 ospiti e 44 abbonati. Ammoniti De Santis (B), Garetto, Maestrelli, Leonardi (T).

