Insieme in campo: dal 4 maggio i primi open days

Il calcio, come tutti gli sport di squadra, è una palestra di crescita vera per bambini e ragazzi. Non serve soltanto a stare bene fisicamente: aiuta a crescere nel carattere, nelle relazioni e nella fiducia in sé stessi. Oggi tanti ragazzini passano sempre più tempo da soli, chiusi in casa, spesso davanti a un cellulare, a un tablet o a una console. È una situazione ormai normale per molte famiglie, però il rischio è quello di perdere il contatto con il gioco vero, con l’amicizia dal vivo e con il piacere di stare insieme agli altri.

Uno sport di squadra come il calcio rimette al centro tutto questo. In campo si corre, si gioca, ci si diverte, si sbaglia, si impara e si cresce insieme. I ragazzi imparano a rispettare le regole, ad ascoltare l’allenatore, ad aiutare i compagni, ad affrontare una difficoltà senza mollare subito. Imparano anche a gestire le emozioni, a condividere una vittoria e ad accettare una sconfitta. Sono insegnamenti importanti che restano anche fuori dal campo, nella scuola, in famiglia e nella vita di tutti i giorni.

Questo è anche lo spirito della scuola calcio Cuneo Oltrestura: non solo insegnare a giocare meglio, ma accompagnare i giovani in un percorso sano, educativo e positivo. L’obiettivo è far crescere i ragazzi dal punto di vista tecnico, personale e sociale, creando un ambiente serio, sereno e aperto a tutti. Il calcio deve essere prima di tutto un’occasione per stare bene, per fare nuove amicizie e per vivere esperienze belle da condividere.

Proprio con questo obiettivo, sono in arrivo gli open days gratuiti, il momento giusto per conoscere da vicino l’ambiente, gli istruttori e i compagni di squadra, iniziando a muovere i primi passi nel mondo del calcio in modo semplice e naturale.

Campo sportivo di San Benigno

2010 : martedì e giovedì, 18:30 - 20:00

: martedì e giovedì, 2011 : lunedì e mercoledì, 18:00 - 20:00

: lunedì e mercoledì, 2012 : martedì e giovedì, 18:00 - 19:30

: martedì e giovedì, 2015 : lunedì e mercoledì, 18:00 - 19:30

: lunedì e mercoledì, 2016: lunedì e mercoledì, 18:00 - 19:30

Campo sportivo San Pietro del Gallo

2013 : lunedì e mercoledì, 17:30 - 19:00

: lunedì e mercoledì, 2014 : martedì e giovedì, 18:00 - 19:30

: martedì e giovedì, 2017 : martedì e giovedì, 18:00 - 19:30

: martedì e giovedì, 2018-2019-2020: lunedì e venerdì, 18:00 - 19:30

Per partecipare è richiesto di presentarsi con certificato medico in corso di validità.

Per maggiori informazioni il riferimento indicato è:

Roberto – 339 79 86 351