VOLLEY A3M / Savigliano espugna Terni e conquista la salvezza: missione compiuta in gara 4

La Monge Gerbaudo Savigliano ce l’ha fatta. Nella gara quattro dei play out salvezza del campionato di Serie A3 di pallavolo maschile, la formazione guidata da coach Berra ha espugnato con autorità il Palasport di Terni, assicurandosi la permanenza nella categoria anche per la stagione 2027/2028.

Una prestazione solida e convincente quella dei piemontesi, che hanno imposto il proprio ritmo sin dalle prime battute, lasciando pochissimo spazio agli avversari. Il risultato finale, un netto 3-0, racconta bene l’andamento di una sfida quasi sempre sotto controllo per Pistolesi e compagni.

Il primo set si è chiuso sul 25-19, con Savigliano abile a gestire il vantaggio accumulato grazie a un servizio efficace e a una fase offensiva precisa. Più combattuto il secondo parziale, unico vero momento di equilibrio del match: Terni ha provato a rientrare, trascinando il set ai vantaggi, ma la maggiore lucidità degli ospiti ha fatto la differenza nel finale, con il 27-25 che ha di fatto spezzato le speranze umbre.

Nel terzo set, la Monge Gerbaudo ha ripreso il pieno controllo della gara, chiudendo ancora 25-19 e mettendo il sigillo definitivo su una salvezza meritata.

Una vittoria pesante, costruita con determinazione e qualità, che permette a Savigliano di guardare con fiducia al futuro e di prepararsi a vivere un’altra stagione in Serie A3.



