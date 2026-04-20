Riflessioni di una guardia giurata all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: "Noi in prima linea sentinelle della sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo alcune riflessioni di chi in ospedale si occupa della sicurezza sia dei pazienti che degli operatori oltre che dei locali stessi. Una guardia giurata condivide la propria esperienza, raccontando una realtà talvolta "invisibile".



"Noi guardie giurate dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo siamo il primo baluardo contro ogni minaccia. Non siamo solo 'controllori' con la divisa: siamo professionisti formati per garantire sicurezza, incolumità e ordine in ambienti complessi come i nostri reparti.

Ogni giorno, pattugliamo corridoi affollati, accessi e aree sensibili, vigilando su operatori sanitari, pazienti e visitatori. Il nostro ruolo va oltre la mera sorveglianza: ci occupiamo anche di antincendio, intervenendo prontamente in caso di emergenze.



Ma il nostro lavoro non è esente da errori, che spesso derivano dalla pressione di turni intensi e contesti imprevedibili. Uno sbaglio comune è sottovalutare i segnali di agitazione in pazienti psichiatrici o familiari stressati, portando a interventi tardivi che potrebbero degenerare in aggressioni verbali o fisiche. Succede anche di trascurare giri ispettivi durante i picchi di afflusso, rischiando di saltare di varie bollature, passaggi e controlli. O ancora, in fasi di alta tensione come le notti o i weekend, possiamo confondere un visitatore autorizzato con un intruso per stanchezza arretrata, generando falsi allarmi che disturbano il personale medico.

Questi errori ci insegnano a migliorare: investiamo in formazione continua su de-escalation, protocolli antincendio e uso di tecnologie come videocamere e allarmi smart.

Facciamo squadra con infermieri, medici e direzione per prevenire incidenti, promuovendo un ospedale sicuro per tutti.

La nostra missione? Proteggere vite, 24 ore su 24, con dedizione e professionalità.

Perché l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo è un luogo di cure e noi ne siamo i custodi invisibili".