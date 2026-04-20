Pediatria del Santa Croce di Cuneo: "Un gioiello della nostra provincia"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento da parte di una giovane coppia di genitori al reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, dopo l'ultimo ricovero della loro piccola. Un'esperienza meno difficile grazie al personale e ai volontari Abio.



"In questi tempi in cui siamo portati a lamentarci di tutto e di tutti, io e mio marito ci tenevamo a ringraziare di cuore tutta la Pediatria del Santa Croce di Cuneo: a partire dall’esperienza e professionalità nel riscontrare il problema di nostra figlia al Pronto Soccorso Pediatrico, poi sorrisi e gentilezza durante la degenza (sia per lei che per noi), il formidabile sistema di volontariato (Abio) presente tutti i giorni, alla maestra del reparto e agli operatori negli ambulatori che sono capaci di rasserenare il bambino nei successivi controlli.

Infine ringraziamo, non per la prima volta e sicuramente non ultima, il nostro eccezionale pediatra, il dottor Hussein.

Speriamo che le nostre parole arrivino a tutti voi, perché il vostro lavoro va fatto così, con il cuore!"

I genitori di V.G. letto 18

