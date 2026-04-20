Mondovì, il "Vasco-Beccaria-Govone" promuove il Festival dell'Educazione

Il Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì promuove per giovedì 23 aprile “FacilitAzioni – il Festival dell’educazione”, giornata interamente dedicata alla riflessione e alla pratica educativa. L’iniziativa si propone come spazio di confronto dinamico, in cui sperimentare approcci innovativi all’apprendimento e al pensiero critico.

Il programma si articola in due momenti principali. Al mattino, presso la succursale di via delle Scuole 29, si svolgeranno laboratori di Philosophy for Children, Debate, Rondine ed educazione libertaria, pensati per coinvolgere attivamente gli studenti in percorsi di dialogo, argomentazione e consapevolezza. Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, aperto alla cittadinanza, l’Aula Magna “Paolo Borsellino” dell’Istituto alberghiero ospiterà la tavola rotonda pubblica “Educare al pensiero”, occasione di approfondimento e confronto, aperto a tutti gli interessati. Vi interverranno esperti esterni e docenti dell’Istituto, tra cui Silvia Bevilacqua e Pierpaolo Casarin, Antonella Merlino, Giulio Spiazzi e Federico Rovea, che offriranno prospettive diverse sul valore della filosofia e delle pratiche educative contemporanee.

Realizzato con il sostegno della Fondazione CRC, il festival invita a “farsi domande”, promuovendo una scuola sempre più partecipata, critica e orientata al futuro.