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Attualità | 20 aprile 2026, 08:02

Studentessa del "Govone" di Alba terza al Certamen Classicum Philosophicum di Torino"

Si tratta di Luisa Burzio che ha vinto il premio con un saggio sul tema "Come fare cose con le parole. I poteri del linguaggio tra retorica, filosofia e sociologia", in cui ha commentato passi di Platone, Aristotele, Seneca ed Agostino

In foto alcuni momenti della premiazione svoltasi mercoledì 15 aprile e Luisa Burzio ritratta con l'attestato e le sue docenti di filosofia, profssa Laura Demichelis, e di latino e greco, profssa Elena Rolando

In foto alcuni momenti della premiazione svoltasi mercoledì 15 aprile e Luisa Burzio ritratta con l'attestato e le sue docenti di filosofia, profssa Laura Demichelis, e di latino e greco, profssa Elena Rolando

Luisa Burzio, della classe 3B a indirizzo internazionale Esabac del Liceo Classico "G. Govone" di Alba, ha vinto il premio di 150 euro per il terzo posto nella sezione "civiltà" al Certamen Classicum Philosophicum organizzato dal Liceo Classico e Musicale 'Cavour' di Torino, con un saggio sul tema "Come fare cose con le parole. I poteri del linguaggio tra retorica, filosofia e sociologia", in cui ha commentato passi di Platone, Aristotele, Seneca ed Agostino.

Questa la motivazione a commento dell'elaborato premiato: "Cogliendo numerose sfumature di significato dei testi, l'elaborato presenta una suggestiva disanima delle capacità performative del linguaggio. Si evidenzia una riflessione articolata e attenta sugli aspetti dinamici e vitali delle pratiche linguistiche".

Si tratta di una prestigiosa competizione nazionale di carattere culturale giunta ormai alla sua V° edizione, incentrata sulla traduzione e sul commento di testi di storia della civiltà dall'età classica all'età umanistico-rinascimentale.

In foto alcuni momenti della premiazione svoltasi mercoledì 15 aprile e Luisa Burzio ritratta con l'attestato e le sue docenti di filosofia, profssa Laura Demichelis, e di latino e greco, profssa Elena Rolando

In foto alcuni momenti della premiazione svoltasi mercoledì 15 aprile e Luisa Burzio ritratta con l'attestato e le sue docenti di filosofia, profssa Laura Demichelis, e di latino e greco, profssa Elena Rolando

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