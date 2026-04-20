Nuovi analizzatori rapidi in Pediatria a Mondovì e Savigliano

Sono stati installati presso le Strutture complesse di Pediatria di Mondovì e Savigliano i nuovi analizzatori POCT (test al punto di cura) ematologici, in grado di eseguire simultaneamente emocromo e Proteina C Reattiva (PCR) a partire da un campione di circa 18 microlitri di sangue capillare.

Le apparecchiature consentono l’esecuzione dell’esame direttamente al letto del paziente, garantendo tempi di risposta estremamente rapidi (circa 4 minuti) e permettendo, pertanto, decisioni cliniche più tempestive e appropriate al punto di cura, con potenziale riduzione dei tempi di ospedalizzazione e dei costi assistenziali.

Tali dispositivi risultano particolarmente indicati per l’impiego in ambito neonatale e pediatrico, in particolare nei pazienti prematuri o pediatrici con scarso patrimonio venoso, per i quali i micro-metodi tradizionali e gli analizzatori automatizzati standard risultano di difficile applicazione, se non impraticabili.

I direttori delle Strutture di Pediatria di Mondovì Patrizia Fusco e di Savigliano Maria Eleonora Basso: “Ringraziamo la Patrizia Natali, direttore della Struttura complessa interaziendale Laboratorio analisi presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, per aver sostenuto l’acquisto dell’apparecchiatura. Il suo contributo è stato determinante e permetterà di migliorare il servizio offerto. Grazie inoltre la Jessica Bombaci, responsabile della Struttura semplice Laboratorio analisi di Mondovì e Savigliano, per la fattiva collaborazione nelle varie fasi della procedura e della messa in opera dell’analizzatore POCT”.