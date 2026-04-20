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Saviglianese | 20 aprile 2026, 14:14

Gita in veneto per i soci della bocciofila di Genola

Padova, le ville venete, un’enoteca e Montagnana i luoghi visitati

Gita in veneto per i soci della bocciofila di Genola

Un folto gruppo di soci dell’ASD Bocciofila Genolese, insieme a parenti e simpatizzanti, hanno effettuato, dal 17 al 19 aprile, in collaborazione con la Cacao - Controndenza Viaggi, una gita in veneto con un pullman della SAV, condotto dall’autista Luca.

Il programma prevedeva la visita dei luoghi più caratteristici di Padova, la navigazione in motonave sul naviglio del Brenta per poter ammirare le splendide ville venete, la degustazione in una enoteca dei Colli Euganei ed una camminata tra le stradine della cittadina di Montagnana, circondata da imponenti mura medievali.

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