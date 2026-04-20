Villanova Mondovì, in biblioteca la presentazione del romanzo “Caterina non ci sta”

Si terrà il 26 aprile alle ore 20.45 presso la biblioteca civica “G. Orsi” di Villanova Mondovì la presentazione del romanzo “Caterina non ci sta”, scritto da Emilio Appiano, medico residente a Monastero di Vasco.

Il libro racconta la storia di Caterina, una giovane donna segnata dagli anni del fascismo e della Seconda guerra mondiale. Attraverso il suo percorso umano, il romanzo affronta temi profondi come la Resistenza, il coraggio e la lotta per la libertà. Accanto a lei si muovono Paolo e Luigi, amici d’infanzia con cui condivide sogni, dolori e ideali, uniti dalla volontà di cambiare il proprio destino e di comprendere meglio la realtà che li circonda attraverso lo studio.

Tra ribellioni, sacrifici e sentimenti, la narrazione accompagna il lettore tra le Langhe e Torino, scenari che diventano protagonisti di vicende legate alla lotta partigiana e al difficile percorso di rinascita del Paese.

Il romanzo si propone così come un viaggio nella memoria, capace di rileggere il passato per offrire spunti di riflessione sul presente e sul futuro.