"Una realtà sempre più radicata nel tessuto sociale": in piazza Medford l' assemblea dei soci di Banca d'Alba [FOTO e VIDEO]

Massiccia partecipazione, come sempre, all'assemblea dei soci di Banca d’Alba, appuntamento che attira di anno in anno migliaia di persone in città per celebrare una realtà sempre più radicata nel tessuto sociale del territorio.

In piazza Medford, oltre ai 7812 soci votanti, tante persone, provenienti dall'Albese e non solo.

I numeri del bilancio

Al centro dell’assemblea l’approvazione del bilancio. Nel 2025 i volumi gestiti hanno raggiunto i 12,9 miliardi di euro, rispetto ai 12,4 dell’anno precedente, con 593 milioni di fondi propri. L’utile netto si è attestato a 74,5 milioni. Sul fronte del credito, oltre 350 milioni sono stati destinati alle imprese e 120 milioni alle famiglie, con aumenti rispettivamente dell’8% e del 22%. Il total capital ratio ha raggiunto il 27,1%.

I saluti iniziali del presidente di Banca d'Alba Tino Cornaglia (GUARDA IL VIDEO)

Una presenza sempre più estesa

Con l’apertura di Novara, la rete conta 65 filiali e 569 dipendenti, per un totale di 178.753 clienti distribuiti in 498 Comuni. Un dato che conferma la crescita dell’istituto e il suo radicamento sul territorio.

Il numero dei soci ammonta a 65561, con un aumento del 60% degli under 40.

Tra i momenti più apprezzati la scelta dell'omaggio riservato ai soci, come da tradizione accompagnato da un alone di mistero prima che i regali fossero svelati (GUARDA IL VIDEO)

(Foto e video di Silvano Bertaina)