Comunità Sikh in festa a Marene: celebrato il rito del "Nagar Kirtan" [FOTO]

Comunità Sikh in festa, oggi, domenica 19 aprile, a Marene, dove è stato celebrato il rito del Nagar Kirtan.

La manifestazione religiosa vuole ricordare il primo “Battesimo” avvenuto nel1699, anche se la religione Sikh era nata circa 200 anni prima.

La giornata si è aperta con la processione dal tempio in via Pascheretto per raggiungere piazza Carignano dove sono stati allestiti dei gazebo per l’accoglienza e distribuzione di cibo per tutti i partecipanti.

La comunità Sikh conta nel nostro territorio oltre tre mila persone (fra Cuneese e Torinese), guidata da anni dal loro Presidente Daljit Singh. La loro esperienza lavorativa in Italia è legata all’agricoltura e, per quanto riguarda le province piemontesi, specialmente nell’allevamento e nella cura del bestiame da latte.

I Sikh sono di origine del Punjap, uno stato dell’India ed a Marene è attivo ormai da molti anni il loro tempio, che prende il nome di “Gurdwara”, seguito dal nome di colui al quale è intitolato, nel nostro caso “Gurdwara Singh Sabha”, ed è uno dei tempi presenti in Piemonte. Gli altri tempi si trovano nelle province di Novara e di Alessandria.

Il “Nagar Kirtan” coincide con il capodanno lunare ed è festeggiato in molti Paesi e comunità dell’Asia.