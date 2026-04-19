Al Lions Club Carrù-Dogliani il racconto di Augusta Bagiennorum

Nella serata di giovedì 16 aprile, presso l'Agriturismo La Pieve di Dogliani, al Lions Club Carrù-Dogliani si è parlato di archeologia e in particolar modo di Augusta Bagiennorum. Il relatore della serata è stato il divulgatore archeologico e archeoastronomico, nonchè noto autore locale, Piero Barale, il cui ultimo libro, scritto insieme a Laura Sciolla, è proprio dedicato ad Augusta Bagiennorum ed è intitolato "Carpe Diem... Augusta, attimi di vita di un'antica città romana".

"Una serata dedicata alla cultura e alla scoperta delle radici del nostro territorio, in particolare dell'antica Bene Vagienna: un tempo una città ricca e prospera che grazie alle varie campagne di scavo susseguitesi nei decenni, e al lavoro di divulgatori come Barale, stiamo riscoprendo poco per volta", ha dichiarato il presidente Giulio Marini in apertura della conviviale.

Dopodiché, la parola è passata a Piero Barale che per prima cosa ha raccontato la storia di Augusta e della sua riscoperta avvenuta nell'Ottocento, per poi illustrare gli ultimi ritrovamenti e le ultime ipotesi avanzate nel suo volume.

Alla serata erano presenti come ospiti Maria Antonietta Albarello, Monica Clerico, Giorgio Manzone e Roberto Dotta.